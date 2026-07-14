blatte nel mirino parte la bonifica della fognatura

Sono iniziati in questi giorni gli interventi di bonifica della rete fognaria comunale, volti a contrastare la proliferazione delle blatte. I lavori sono stati avviati da BrianzAcque, la società che gestisce fognatura e acquedotto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La pulizia riguarda le condotte sotterranee e mira a eliminare le condizioni favorevoli alla diffusione degli insetti. L’intervento proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di migliorare la qualità igienica dell’ambiente urbano.

Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di bonifica della rete fognaria comunale, per il contrasto alla proliferazione delle blatte. I lavori sono stati promossi da BrianzAcque, la socierà che gestisce fognatura e acquedotto cittadini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’operazione rientra nel programma periodico di igiene pubblica, che ha lo scopo di contenere la diffusione di blatte e scarafaggi, fenomeno che durante i mesi estivi tende ad aumentare a causa delle elevate temperature. Gli interventi interesseranno i pozzetti e le condotte della rete fognaria, considerati gli ambienti ideali per la riproduzione degli insetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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