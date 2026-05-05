Great Wall l’Europa nel mirino Parte la seconda offensiva nel vecchio continente – FOTO

Una nuova offensiva di un marchio automobilistico cinese si sta sviluppando in Europa, con l’arrivo di diversi modelli sul mercato. Sono stati presentati quattro veicoli: un suv compatto, un modello di medie dimensioni, una versione potenziata e un altro ancora, tutti con il nome del marchio cinese. La strategia di espansione nel vecchio continente prosegue con questa seconda fase di lancio.

‹ › 1 6 great wall ora 5. ‹ › 2 6 great wall h7. ‹ › 3 6 great wall jolion max. ‹ › 4 6 great wall poer. ‹ › 5 6 great wall tank 300. ‹ › 6 6 great wall wey g9. Tra linee produttive, centri di sviluppo e uffici direzionali, il quartier generale di Great Wall Motor a Baoding (circa 160 km a sud di Pechino) racconta meglio di qualsiasi presentazione la nuova strategia europea. Qui si percepisce chiaramente il cambio di rotta: meno teoria, più esecuzione. Archiviato il primo tentativo (quello tra il 2021 e il 2024, finito con numeri modesti e un posizionamento poco chiaro) oggi il gruppo cinese torna in Europa con un approccio concreto. Che tradotto significa basta elettrico “a prescindere” e spazio ad una gamma completa che tiene insieme benzina, ibrido ed elettrico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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