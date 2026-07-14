Blake Garrett svelata la causa della morte dell’ex attore bambino | aveva solo 33 anni

È stata rivelata la causa della morte di Blake Garrett, ex attore bambino noto per il suo ruolo nel film per famiglie Come mangiare vermi fritti del 2006. Secondo quanto riportato da TMZ, che ha citato il rapporto ufficiale dell’Oklahoma Office of the Chief Medical Examiner, Garrett è deceduto per overdose accidentale da fentanyl. Il referto medico indica come causa del decesso una intossicazione acuta da fentanyl, classificando la modalità della morte come accidentale. Un dettaglio particolarmente toccante emerge dal rapporto: l’attore si trovava in una struttura di rehab a Tulsa al momento del decesso, avvenuto l’8 febbraio 2026 quando aveva solo 33 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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