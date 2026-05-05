Nicholas Brendon svelata la causa della morte | cosa è successo all’attore di Buffy

A circa due mesi dalla morte dell’attore noto per aver interpretato un personaggio in una famosa serie televisiva, l’ufficio del coroner della contea di Putnam, nello stato di New York, ha comunicato la causa ufficiale del decesso. La notizia è stata resa pubblica recentemente, dopo le indagini condotte sulla vicenda. L’attore aveva 50 anni ed è ricordato per il ruolo che lo ha reso celebre nel mondo dello spettacolo.

A quasi due mesi dalla scomparsa di Nicholas Brendon, l’attore che ha interpretato Xander Harris nella celebre serie tv Buffy L’Ammazzavampiri, l’ufficio del coroner della contea di Putnam, nello stato di New York, ha reso nota la causa ufficiale della sua morte. Brendon è morto all’età di 54 anni a causa di una malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva. Secondo il rapporto medico-legale ottenuto dalla stampa americana, il meccanismo specifico che ha portato alla morte è stato identificato in un’ ostruzione del 90% dell’arteria coronaria destra, una condizione che compromette gravemente l’afflusso di sangue al cuore. Ulteriori fattori che hanno contribuito alla sua morte, spiega TMZ, sarebbero stati una polmonite acuta e un precedente infarto miocardico.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Nicholas Brendon, svelata la causa della morte: cosa è successo all’attore di Buffy Notizie correlate Addio a Nicholas Brendon, l’attore di Buffy. L’annuncio della famiglia e le cause della morteNicholas Brendon, l’attore indimenticabile di Buffy, è scomparso all’età di 54 anni. Leggi anche: Addio a Nicholas Brendon, lo storico Xander di Buffy: l’attore si è spento a 54 anni Una raccolta di contenuti Nicholas Brendon, svelata la causa della morte: cosa è successo all’attore di BuffyNicholas Brendon, Xander di Buffy, è morto a 54 anni per malattia cardiovascolare. Svelata la causa ufficiale del decesso dopo due mesi dall'annuncio della famiglia. cinemaserietv.it Nicholas Brendon, com'è morta la star di Buffy? Emergono nuovi dettagliSono emersi nuovi dettagli sulla morte di Nicholas Brendon, star della serie Buffy l'ammazzavampiri. In una dichiarazione rilasciata a PEOPLE, il medico legale della contea di Putnam, Todd Zeiner, ha ... msn.com