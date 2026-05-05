Il medico legale ha reso noti i risultati dell'autopsia sull'attore, deceduto a 54 anni il 20 marzo. La causa della morte è stata ufficialmente determinata e comunicata, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato attenzione tra i fan e il pubblico. La famiglia e i rappresentanti dell'attore non hanno rilasciato dichiarazioni immediate.

Il medico legale ha svelato i risultati dell'autopsia compiuta sul corpo senza vita dell'attore, morto a 54 anni il 20 marzo. L'ufficio del medico legale della contea di Putnam ha svelato la causa della morte dell'attore Nicholas Brendon. L'interprete di Xander nella serie cult Buffy - L'ammazzavampiri ha perso la vita il 20 marzo all'età di 54 anni e la famiglia aveva dichiarato che era morto nel sonno per "cause naturali". La causa della morte di Brendon Il medico legale, che aveva già svelato alcuni dettagli sulla morte dell'attore, ha ora dichiarato, dopo aver eseguito l'autopsia, che Nicholas Brendon è deceduto a causa di una malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva, con polmonite acuta e precedente infarto miocardico come fattori che hanno .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nicholas Brendon: svelata la causa della morte dell'interprete di Xander in Buffy

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