Biodiversità botanica la Toscana tra le regioni con più nuove specie scoperte dal 2005

Notizia in breve

Tra il 2005 e il 2025, in Toscana sono state scoperte 453 nuove specie botaniche. Questa regione si colloca tra le aree con il maggior numero di nuove specie identificate in Italia durante questo periodo. I dati sono stati pubblicati in uno studio che analizza l’evoluzione della biodiversità vegetale nel paese. La ricerca evidenzia come molte di queste scoperte siano state fatte grazie a nuove tecniche di analisi e a studi approfonditi sul territorio.