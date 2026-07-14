Biodiversità botanica la Toscana tra le regioni con più nuove specie scoperte dal 2005
Tra il 2005 e il 2025, in Toscana sono state scoperte 453 nuove specie botaniche. Questa regione si colloca tra le aree con il maggior numero di nuove specie identificate in Italia durante questo periodo. I dati sono stati pubblicati in uno studio che analizza l’evoluzione della biodiversità vegetale nel paese. La ricerca evidenzia come molte di queste scoperte siano state fatte grazie a nuove tecniche di analisi e a studi approfonditi sul territorio.
Il panorama botanico italiano si è arricchito significativamente negli ultimi due decenni. Tra il 2005 e il 2025 sono state identificate 453 nuove specie e sottospecie di piante spontanee, un traguardo scientifico documentato da uno studio del Gruppo di Floristica, Sistematica ed Evoluzione della Società Botanica Italiana, pubblicato sulla rivista Plant Biosystems. La Toscana si distingue in questo censimento nazionale, attestandosi tra le regioni più fertili per le nuove scoperte con 53 nuove entità floristiche censite. Tra le scoperte recenti avvenute nel territorio regionale spicca il Leontodon montecristensis, noto come Dente di Leone di Montecristo, descritto proprio nel 2025 all’interno dell’Arcipelago Toscano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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