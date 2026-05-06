Il report Save the children | Toscana al quarto posto tra le regioni più ‘amiche delle madri’

Secondo un rapporto di Save the Children pubblicato il 6 maggio 2026, la Toscana si colloca al quarto posto tra le regioni italiane considerate più favorevoli alle madri. La posizione della regione è scesa rispetto al terzo posto precedente. Il report analizza vari aspetti legati al benessere delle madri e dei bambini, con particolare attenzione alle condizioni di vita e ai servizi disponibili. La valutazione si basa su dati raccolti a livello nazionale e regionale.