Il report Save the children | Toscana al quarto posto tra le regioni più ‘amiche delle madri’
Secondo un rapporto di Save the Children pubblicato il 6 maggio 2026, la Toscana si colloca al quarto posto tra le regioni italiane considerate più favorevoli alle madri. La posizione della regione è scesa rispetto al terzo posto precedente. Il report analizza vari aspetti legati al benessere delle madri e dei bambini, con particolare attenzione alle condizioni di vita e ai servizi disponibili. La valutazione si basa su dati raccolti a livello nazionale e regionale.
Firenze, 6 maggio 2026 - Tra le regioni più 'amiche delle madri' la Toscana scivola dal terzo al quarto posto nell'edizione 2026 del Mothers' index regionale: elaborato dall'Istat per Save the Children, misura le condizioni delle madri attraverso 7 ambiti - demografia, lavoro, rappresentanza, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza - utilizzando 14 indicatori provenienti da diverse fonti del sistema statistico nazionale. L'indice è stato realizzato nell'ambito dell'XI edizione del rapporto 'Le Equilibriste, la maternità in Italia' diffuso oggi da Save the children e che nel complesso mostra un lieve peggioramento rispetto agli ultimi due anni della situazione italiana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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