Posti sostegno dopo la mobilità docenti 2026 oltre 11000 disponibilità | regioni e province con più cattedre scoperte

Oltre 11.000 posti di sostegno sono disponibili dopo la mobilità docenti 2026. Le regioni e le province con più cattedre scoperte sono state segnalate in specifiche aree, con alcune zone che hanno registrato il maggior numero di posti vacanti. La distribuzione mostra un'ampia differenza tra territori, con alcune aree che hanno evidenziato più esigenze di assunzione rispetto ad altre. La situazione riguarda sia i posti di sostegno che le discipline ordinarie.

A livello nazionale, la mobilità docenti 202627 ha lasciato scoperti un numero significativo di cattedre. Su un totale complessivo di 46.826 posti vacanti, ben 11.461 sono su sostegno. Vediamo qui di seguito le disponibilità per ogni grado e facciamo una panoramica della distribuzione geografica a livello nazionale. I dati provengono dalle elaborazioni fornite dalla UIL Scuola RUA, che ha raggruppato i posti residui per ordine e grado di scuola, regione e provincia. La scuola primaria è il settore più critico in assoluto, con ben 8.215 cattedre di sostegno rimaste vuote dopo i trasferimenti. Qui la maggioranza dei posti si concentra nelle regioni del Nord: la Lombardia (3730) è al primo posto a livello nazionale, accumulando da sola una fetta enorme delle disponibilità totali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, titoli, scelta della regione e non solo: le info utili

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