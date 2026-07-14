Biodigestore di Saliceti ma quanto ci costa?

Il biodigestore di Saliceti, ancora in fase di completamento, ha suscitato una lettera firmata da rappresentanti locali. La missiva si concentra sui costi legati alla realizzazione dell’impianto, senza entrare in dettagli tecnici. Non sono stati forniti numeri specifici, né commenti ufficiali sulla spesa complessiva o sui fondi impiegati. La discussione si concentra esclusivamente sulla questione economica del progetto in corso.

I costi del Biodigestore dei rifiuti in fase di ultimazione a Saliceti hanno ispirato una lettera. I firmatari della missiva sono i rappresentenati dei comitati Sarzana, che botta!, No biodigestore Saliceti e i destinatari l’assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Giacomo Giampedrone, il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, al sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni, all’amministratore delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, al presidente e all’amministratore delegato di Recos, Luca Piccioli e Giovambattista Fincato. Un’iniziativa che i due gruppi hanno condiviso con comitati e associazioni che aderiscono alla Rete ambientale atro turismo (Raat) della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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