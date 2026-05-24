Le piccole imprese italiane affrontano un aumento di 3-4 miliardi di euro all’anno a causa della crisi nello Stretto di Hormuz. Il rincaro riguarda i costi legati alle importazioni di petrolio e materie prime, che sono aumentati significativamente negli ultimi mesi. Questa spesa aggiuntiva si riflette sui bilanci aziendali e sui prezzi finali dei prodotti. La crisi geopolitica ha quindi un impatto diretto sull’economia reale, colpendo in particolare le imprese di piccole dimensioni.

Roma, 24 maggio 2026 – La crisi del Golfo non è più soltanto una variabile geopolitica. È già diventata una voce di costo nell’economia quotidiana italiana. Il punto non è il singolo pieno più caro, ma il modo in cui l ’aumento di petrolio, gasolio ed energia si trasmette lungo la rete più fragile e diffusa del sistema produttivo: microimprese, artigiani, trasporto merci, servizi di prossimità. È lì, nella parte meno protetta dell’economia reale, che lo shock energetico rischia di trasformarsi in una tassa invisibile su lavoro, consegne, manutenzioni, cantieri, assistenza tecnica e consumi delle famiglie. I numeri indicano la dimensione del problema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto ci costa Hormuz. Conto salato per le piccole imprese. Il rincaro è di 3-4 miliardi l’anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Imprese, la burocrazia costa 80 miliardi di euro l’annoOgni anno, le imprese italiane spendono circa 80 miliardi di euro per far fronte alla burocrazia, che si configura come uno dei principali ostacoli...

Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l’inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l’energiaNegli ultimi dieci giorni l’Italia ha speso circa 3 miliardi di euro in più per l’energia, a causa dell’aumento dei costi legati alla guerra in Medio...

Temi più discussi: Quanto ci costa la chiusura dello Stretto di Hormuz? In Europa già spesi 42 miliardi solo di energia; Quanto ci costa Hormuz. Conto salato per le piccole imprese. Il rincaro è di 3-4 miliardi l’anno; L’aumento dei prezzi di carburanti e alimenti per la crisi di Hormuz: i nuovi dati ISTAT; Quanto ci costa la chiusura di Hormuz? In Europa già spesi 42 miliardi in tre mesi solo di energia.

Quanto ci costa la chiusura dello Stretto di Hormuz? In Europa già spesi 42 miliardi solo di energia x.com

Quanto ci costa Hormuz. Conto salato per le piccole imprese. Il rincaro è di 3-4 miliardi l’annoColpito duramente l’autotrasporto, già in profonda crisi da un decennio. Numeri pesanti: le attività del settore sono calate di quasi ventimila unità ... quotidiano.net

Quanto ci costa la chiusura dello Stretto di Hormuz? In Europa già spesi 42 miliardi solo di energiaLa guerra sta costando all’Europa 500 milioni al giorno a causa del rincaro dell’energia. Secondo Bloomberg, se il blocco prosegue fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008 ... corriere.it