Binaghi ora sorride | Ero terrorizzato che Sinner saltasse Roma

Dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana di tennis, ha commentato con un sorriso, rivelando di essere stato molto preoccupato che il giocatore potesse rinunciare all’evento. Binaghi ha detto di aver temuto che Sinner potesse saltare Roma e ha espresso sollievo per il suo ritorno in campo. Il dirigente ha poi commentato il successo come un risultato importante per il tennis italiano.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione italiana di tennis, ha parlato dopo il successo di Sinner a Roma: spunta un retroscena Dietro il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia si nasconde un retroscena che pochi immaginavano. Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha rivelato a ‘Radio Anch’io Sport’ di aver vissuto con grande apprensione le ore successive alla finale di Madrid. Il timore concreto era che il numero uno del mondo, stremato da una stagione a ritmi impressionanti e con una serie incredibile di vittorie dal cemento alla terra rossa, potesse rinunciare a Roma. La chiamata del manager di Sinner – un contatto non consueto, visto che di solito capita “una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi” – aveva gettato Binaghi nel panico. 🔗 Leggi su Sportface.it

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