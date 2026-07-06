Anastacia ha dichiarato di non essere contraria all’uso di Ozempic per dimagrire, ricordando di aver fatto una dieta estrema da giovane che l’ha portata in ospedale, alimentata solo con un sondino. La cantante tornerà in Italia con due concerti: il 6 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 7 luglio in Piazza Alfieri ad Asti.

Anastacia torna in Italia con due appuntamenti live: lunedì 6 luglio si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, mentre martedì 7 luglio sarà protagonista in Piazza Alfieri ad Asti. Questi due appuntamenti estivi si aggiungono alle date gia? annunciate per l’autunno 2026: il 7 ottobre a Padova al Gran Teatro Geox, il 9 ottobre a Firenze al Teatro Verdi e il 10 ottobre a Brescia al Teatro Clerici. Il tour celebra i successi dell’artista, in occasione dei 25 anni di “Not That Kind”, l’album d’esordio che l’ha consacrata nel mondo della musica. Anastacia nonostante le difficoltà che ha affrontato nel passato non si perde mai d’animo, come ha confessato a Il Messaggero: “Cerco di vivere col sorriso e se parlo della mia cartella clinica è per dare il mio contributo nella lotta ai tumori, senza vergogna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono contraria a Ozempic per dimagrire. Avessi potuto farlo io a 19 anni quando mi dissero che ero formosa. Feci una dieta folle e sono finita in ospedale, alimentata solo da un sondino”: così Anastacia

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Ozempic per dimagrire, questa è la verità!

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