Il Parlamento prosegue la discussione sulla riforma elettorale riguardante la rappresentanza degli italiani all’estero. Un parlamentare ha affermato che il voto di preferenza deve mantenere efficacia reale, non solo formale. Per approfondire l’argomento, sono stati intervistati gli attuali rappresentanti eletti nelle circoscrizioni estere. La discussione si concentra sulla modalità di esercizio del voto e sulla sua effettiva rappresentatività.

Al parlamento continua la discussione sulla riforma elettorale per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani residenti all’estero, Sull’argomento abbiamo chiesto l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Oggi a rispondere alle domande della nostra inchiesta è l’on. Simone Billi ( nella foto ) eletto nella lista unitaria Lega-FI-Fdl nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania, Antartide. Queste le tredici domande e le risposte raccolte da Pier Francesco Corso. D. 1. Il Governo valuta una riforma che ridurrebbe le attuali quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero a due macro-circoscrizioni. È favorevole o contrario? Perché? R. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Billi: Il voto di preferenza deve restare effettivo non solo formale

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