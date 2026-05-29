Ballottaggio Alternativa Comune | nessuna indicazione formale di voto

Arezzo, 29 maggio 2026 – Ballottaggio, Alternativa Comune: “Le persone non si spostano. Scelgono.” In vista del prossimo turno di ballottaggio per la guida della nostra città, Alternativa Comune non darà alcuna indicazione formale di voto. Non lo farà per distanza o disinteresse, ma per una precisa idea di politica e di partecipazione democratica. La nostra idea di politica non si fonda sulla costruzione del consenso inteso come adesione a una leadership o a un gruppo dirigente. Non pensiamo che le cittadine e i cittadini debbano “affidarsi” a qualcuno che decide per loro. Il percorso che abbiamo costruito in questi mesi non è stato la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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