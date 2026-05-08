Parkinson aumentano i casi | Nessuno deve restare da solo

È stata creata la sezione Valtiberina dell’Associazione Parkinsoniani, un’organizzazione dedicata alle persone affette dalla malattia di Parkinson. L’istituzione si inserisce nell’ambito di un’associazione più ampia, di cui costituisce una nuova filiale locale. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi di Parkinson, portando a un’attenzione crescente sui servizi di supporto e assistenza per i pazienti e le loro famiglie.

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di Claudio Roselli È nata la sezione Valtiberina dell’Associazione Parkinsoniani. Una sorta di "costola" dell’A.P.Ar. aretina, costituita da cinque soci fondatori per avere anche in zona un punto di riferimento a "chilometro zero" e con referente l’ex sindaco di Monterchi, Franco Landini. Mercoledì scorso la presentazione alla palestra "Wellness Lab" di Santa Fiora: c’erano anche il presidente provinciale dell’associazione, Ernesto Pastorelli e l’assessore alla sanità, Mario Menichella. Come noto, il Morbo di Parkinson è una patologia neurologica progressiva che colpisce il sistema nervoso, compromettendo il controllo dei movimenti a causa della riduzione della dopamina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parkinson, aumentano i casi: "Nessuno deve restare da solo" Notizie correlate Epatite A, aumentano i casi e scatta l’emergenza. Il consiglio: “Solo cozze a km zero”L’attuale scenario sanitario italiano risulta segnato da una crescente preoccupazione riguardante la diffusione dell’epatite A, con un focus... Leggi anche: Reati minorili, aumentano i casi gravi. «Disagio da intercettare precocemente» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Parkinson, aumentano i casi: Nessuno deve restare da solo; Parkinson e microbiota intestinale: un possibile segnale precoce di rischio; Studio: il Parkinson potrebbe avere forme diverse; Parkinson, la dieta Mind: le donne che mangiano questi alimenti ritardano la malattia di 17 anni. Parkinson. Sempre più casi negli ultimi 30 anni. Soprattutto fra gli uominiLa malattia di Parkinson, negli ultimi 30 anni, ha conosciuto un grande incremento in termini epidemiologici. Questo è il principale aspetto che emerge da uno studio condotto in una contea del ... quotidianosanita.it Parkinson. Oggi la Giornata Mondiale. In Italia 300.000 malati. Uno su 4 ha meno di 50 anniColpisce circa il 3 per mille della popolazione generale, e l’1% di quella sopra i 65 anni. L’età d’esordio è solitamente fra i 59 e i 62 anni, ma aumentano i casi al di sotto dei 50 anni. La Giornata ... quotidianosanita.it Dal 13 al 15 maggio, il 12esimo Congresso nazionale della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento LIMPE-DISMOV - facebook.com facebook