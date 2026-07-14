Biliardo arriva a Roma il mondiale femminile
Dal 31 luglio al 6 agosto, a Roma si svolge il WPA Women's 10-Ball World Championship, torneo internazionale di biliardo femminile. La competizione si terrà in una struttura della capitale, coinvolgendo atlete provenienti da vari paesi. La manifestazione prevede incontri di singolo e doppio, con un montepremi in palio. La città ospiterà numerosi spettatori e appassionati, attirando anche i media internazionali.
Roma al centro del mondo e il mondo che arriva a Roma. In particolare, quello del biliardo. Dal 31 luglio al 6 agosto la Capitale si vestirà di biglie colorate, quelle del Wpa Women's 10-Ball World Championship, il campionato del mondo femminile di biliardo specialità 10-Ball. Storicamente il torneo si è svolto nelle Filippine (in particolare a Manila e General Santos) e negli Stati Uniti. Per la prima volta, però, quest’anno la competizione approda in Italia. Cinque continenti, 64 giocatrici e montepremi di 300mila dollari. L'iniziativa ogni anno cambia sede. E così, dopo Bali (Indoensia), San Juan (Porto Rico) e Klagenfurt (Austria), la sfida itinerante giunge sulla penisola, nella Città eterna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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