biliardo arriva a roma il mondiale femminile

Roma al centro del mondo e il mondo che arriva a Roma. In particolare, quello del biliardo. Dal 31 luglio al 6 agosto la Capitale si vestirà di biglie colorate, quelle del Wpa Women's 10-Ball World Championship, il campionato del mondo femminile di biliardo specialità 10-Ball. Storicamente il torneo si è svolto nelle Filippine (in particolare a Manila e General Santos) e negli Stati Uniti. Per la prima volta, però, quest’anno la competizione approda in Italia. Cinque continenti, 64 giocatrici e montepremi di 300mila dollari. L'iniziativa ogni anno cambia sede. E così, dopo Bali (Indoensia), San Juan (Porto Rico) e Klagenfurt (Austria), la sfida itinerante giunge sulla penisola, nella Città eterna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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