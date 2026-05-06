Calcio femminile Serie A Femminile Trionfa la Roma dell’ex Rossettini

Nella stagione della Serie A Femminile, la squadra della Roma ha conquistato lo scudetto sotto la guida di Luca Rossettini, ex calciatore e allenatore. La vittoria segue quella ottenuta in precedenza dalla Juventus Woman con Max Canzi in panchina, confermando la presenza di ex giocatori tra i protagonisti della competizione. La squadra giallorossa si è aggiudicata il titolo senza ulteriori dettagli sui risultati specifici.

Dopo il successo dello scorso anno di Max Canzi sulla panchina della Juventus Woman, un altro ex bianconero ha vinto, da allenatore, il campionato di Serie A Femminile: Luca Rossettini si è cucito addosso lo Scudetto alla guida delle ragazze della Roma. Per il club giallorosso la terza affermazione in quattro anni. Rossettini ha dedicato la vittoria anche ad Alex Maninger, suo compagno di squadra proprio all’ombra della Torre del Mangia, scomparso tragicamente lo scorso 16 aprile a soli 48 anni, lasciando sgomento l’intero mondo del calcio e naturalmente la Siena bianconera. "Lo Scudetto è per mia moglie Valentina e per i miei figli, perché senza il loro sostegno non avrei fatto tutto questo – le sue parole –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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ROMA 1-0 MILAN | SERIE A FEMMINILE 2025-26

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