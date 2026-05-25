Roma Femminile è doblete | dopo lo Scudetto arriva la Coppa Italia

La squadra femminile di Roma ha conquistato anche la Coppa Italia, aggiungendo un secondo trofeo alla stagione. Dopo aver vinto lo Scudetto, ha battuto le avversarie in finale e portato a casa il trofeo nazionale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, confermando la vittoria nel torneo coppa. La squadra ha festeggiato con i propri tifosi, completando così un doppio successo stagionale.

Dopo la gioia per la vittoria dello Scudetto, la Roma Femminile alimenta la bacheca con un nuovo trofeo. Al Romeo Menti di Vicenza, nell’ormai solita sfida contro la Juventus, sono ancora le giallorosse a festeggiare, portando a casa la terza Coppa Italia della storia per il magico doblete che mancava da due anni. Battuta di misura la Juventus: vendicata la Supercoppa. In terra veneta è andata in scena la finale della Coppa Italia tra Roma e Juventus, le stesse protagoniste della Supercoppa Italiana di gennaio e della Serie A Cup Woman di settembre. Dopo due trionfi bianconeri questa volta è la squadra capitolina a trionfare grazie alla rete di Manuela Giugliano a 10? dal termine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Supercoppa Italiana femminile, Juventus-Roma 2-1: gol e highlights

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