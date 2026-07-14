biennale lo sgarro europeo indigna

L’Italia chiede di difendere la Biennale e di respingere le accuse di arroganza europea. Un rappresentante regionale ha dichiarato che l’atto contestato è un comportamento senza precedenti e invita il governo a unire le forze. La questione riguarda una decisione presa dall’ente organizzatore, che ha suscitato reazioni di sdegno e richieste di solidarietà da parte di istituzioni e artisti. Nessuna informazione su eventuali conseguenze legali o sanzioni in corso.

«Contro un atto d’arroganza senza precedenti, l’Italia faccia squadra. La Biennale va difesa, non punita». Al presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, la decisione della Commissione europea di «raccomandare la revoca del contributo da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia per la riapertura del Padiglione della Federazione russa» non va proprio giù. Per l’esponente leghista, la scelta della Commissione è «inaccettabile perché la cultura non si censura e gli artisti non sono soldati». In sostanza, «qui non si tratta soltanto di salvare un finanziamento, ma di difendere un principio: quello della libertà, che deve essere garantita senza se e senza ma». 🔗 Leggi su Laverita.info

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