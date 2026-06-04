Harry non è stato invitato al matrimonio di Peter Phillips con Hariet Sperling, che si è svolto sabato 6 giugno alla presenza della famiglia reale. La decisione di escludere il cugino dal matrimonio è stata confermata, senza ulteriori dettagli sui motivi. La cerimonia si è svolta in un contesto riservato e ufficiale, senza la partecipazione di Harry. La famiglia reale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’assenza del duca di Sussex.

Harry non è stato invitato al matrimonio di Peter Phillips. Suo cugino non lo ha voluto alle sue nozze con Hariet Sperling che si celebrano alla presenza della Famiglia Reale sabato 6 giugno. Il Duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle sono stati semplicemente snobbati. Harry e Meghan Markle, esclusi dal matrimonio di Peter Phillips e Hariet Sperling. Dunque, Harry e Meghan Markle non hanno ricevuto alcun invito per le nozze di Peter Phillips e Hariet Sperling, nonostante lo sposo sia cugino di primo grado del Principe. Il matrimonio, che si preannuncia come il Royal Wedding dell’anno, viene celebrato nella chiesa di All Saints a Kemble, a Cirencester, sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry escluso dal matrimonio del cugino Peter Phillips: la verità dietro lo sgarro

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Harrys Royal Return Hopes Crushed by Peter Phillips Wedding Snub

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