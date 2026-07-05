«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: una frase choc di questo tipo avrebbe rivolto alle forze dell’ordine, secondo quanto si apprende, il 22enne Lamin Saidilly bloccato dalla polizia ieri a Milano dopo aver accoltellato, con ben 20 fendenti, un italiano di 55 anni che si trovava fuori da un bar. Gambiano che ha accoltellato il 55enne a Milano, dopo lo scempio violento la frase choc. Milano è sempre più fuori controllo, sprofondata in un’emergenza sicurezza che la sinistra di Palazzo Marino continua colpevolmente a ignorare. L’ultimo terrificante episodio di violenza gratuita, su cui questo giornale aveva già acceso i riflettori ieri, si arricchisce oggi di dettagli agghiaccianti che fotografano l’assoluta spavalderia della criminalità straniera che popola le nostre città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Milano, 55enne accoltellato dal gambiano, dopo l’orrore, la frase choc che indigna: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”, le parole del 22enne che ha accoltellato un 55enne in un bar di MilanoUn 22enne ha dichiarato di essersi divertito e di ripetere l’azione appena uscirà, dopo aver ferito con un coltello un 55enne in un bar di Milano.

"Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio": le frasi choc del 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a MilanoIl pubblico ministero ha definito come tentato omicidio l’aggressione avvenuta in un bar di Milano, in cui un uomo di 22 anni ha accoltellato uno...

Temi più discussi: Accoltellato senza motivo. Ci siamo buttati sopra e gli abbiamo tolto il coltello. Un testimone racconta l’aggressione fuori dal bar a Milano; Milano, 55enne ferito a coltellate: arrestato un ragazzo di 22 anni residente a Conegliano; Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; Uomo colpito con 20 coltellate alle spalle senza motivo: arrestato un ragazzo di 22 anni, grave un 55enne.

Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio: lo ha detto il 22enne fermato dalle forze dell'ordine ieri, dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. La vittima, un 55enne, è stato raggiunto da 20 fendenti. #ANSA x.com

Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioParole choc pronunciate dal giovane fermato per l'accoltellamento di sabato davanti a un bar a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa ... lapresse.it

Accoltella un 55enne in un bar di via Capecelatro a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioIl 55enne accoltellato con 20 fendenti è in leggero miglioramento, sebbene si trovi ancora in prognosi riservata ... fanpage.it

Colpito senza motivo da 20 coltellate per strada a Milano, 55enne in fin di vita reddit