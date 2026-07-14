Biagio Antonacci a Tindari eccezionale concerto all’alba per celebrare i dieci sold out in Sicilia

Un concerto all’alba si è svolto a Tindari, dove l’artista ha celebrato i dieci sold out in Sicilia con un evento speciale. Per festeggiare le dieci date al Teatro Greco Patti, tutte esaurite, ha proposto “Vivere l’Alba Insieme”, un appuntamento unplugged previsto alle 5:15 del mattino. L’evento ha coinvolto il pubblico in un momento unico, con musica dal vivo durante le prime luci dell’alba.

Con Biagio Antonacci a Tindari, la musica il 18 luglio diventa rito. Per festeggiare le dieci date al Teatro Greco Patti, tutte sold out, l’artista dona al suo pubblico l’eccezionale evento Unplagged intitolato “Vivere l’Alba Insieme”, previsto alle 5:15 del mattino. Antonacci fa il pienone al Teatro Greco di Tindari L’artista milanese nelle date del 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 luglio 2026, ha scelto per esibirsi lo stesso luogo, con la stessa formula essenziale: solo Biagio, la sua chitarra, le sue canzoni e il rapporto diretto con il pubblico. Niente fronzoli, solo musica e un racconto giorno dopo giorno, che Antonacci sta regalando sui social ai fan, della sua scoperta del luogo siculo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Biagio Antonacci - YOU & ME (Testo/Lyrics)

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