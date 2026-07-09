Biagio Antonacci ha portato il suo concerto unplugged nel Teatro Greco di Tindari, trasformando l’area in un salotto a cielo aperto. La performance ha visto l’artista interpretare brani di successo che attraversano tre generazioni, senza l’uso di effetti speciali. La location ha contribuito a creare un’atmosfera intima, con il pubblico che ha ascoltato le canzoni in un contesto storico e suggestivo. La serata si è conclusa senza incidenti o problemi tecnici.

Non c’è bisogno di effetti speciali quando hai un repertorio che attraversa tre generazioni e un luogo capace di raccontare la storia ancora prima che inizi la musica. Al Teatro Greco di Tindari, dove Biagio Antonacci ha scelto di inaugurare il suo tour Unplugged 2026 con una lunga residenza di dieci concerti, è bastato abbassare il volume per alzare l’intensità delle emozioni. Una scelta controcorrente, coraggiosa e perfettamente coerente con un artista che, dopo oltre trent’anni di carriera, continua a mettere le canzoni davanti a tutto. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Il sole lascia lentamente spazio al blu del Tirreno mentre il teatro si riempie di spettatori arrivati da ogni parte della Sicilia e non solo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Biagio Antonacci trasforma Tindari in un salotto a cielo aperto: l’Unplugged conquista il Teatro Greco

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