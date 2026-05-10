Eros Ramazzotti chiama Biagio Antonacci in diretta a Domenica In e lui spoilera un concerto | Non lo dire!

Durante la trasmissione Domenica In, Eros Ramazzotti ha chiamato a sorpresa Biagio Antonacci in diretta televisiva. Durante la conversazione, Antonacci ha lasciato trapelare un dettaglio su un concerto che ancora non è stato annunciato ufficialmente, dicendo “Non dirlo, aspettiamo che sia tutto definito”. L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno assistito a un momento inaspettato tra i due artisti.

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