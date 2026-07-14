Bezzecchi Ambasciatore della Diplomazia dello Sport | Responsabilità unica a Silverstone ci sarò

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Bezzecchi ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” durante l’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” alla Farnesina. Il motociclista ha dichiarato che la responsabilità è unica e che sarà presente a Silverstone. La consegna del riconoscimento è avvenuta nel corso della manifestazione.

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Marco Bezzecchi ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, svoltosi alla Farnesina. Bezzecchi, intervenuto in videocollegamento a causa della recente operazione alla clavicola, è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento, insieme a Francesco Bagnaia, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’On. Antonio Tajani., "Essere nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport è un titolo di cui sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il Ministro Antonio Tajani per avermi conferito questo ruolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bezzecchi "Ambasciatore della Diplomazia dello Sport": "Responsabilità unica, a Silverstone ci sarò"
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