Diaz Nibali Paltrinieri Volandri e Fmsi ambasciatori della diplomazia dello sport

Alla Farnesina è stata presentata la terza edizione di “Sport e innovazione Made in Italy”, un progetto che coinvolge diversi atleti italiani come ambasciatori della diplomazia sportiva. Tra i nomi presenti ci sono Diaz, Nibali, Paltrinieri, Volandri e rappresentanti di FMSI, l’organizzazione che si occupa di tutela dei minori nello sport. L’iniziativa mira a promuovere valori come l’inclusione e il rispetto attraverso lo sport e a rafforzare i legami tra Italia e altri paesi.

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