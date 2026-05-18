Diaz Nibali Paltrinieri Volandri e Fmsi ambasciatori della diplomazia dello sport
Alla Farnesina è stata presentata la terza edizione di “Sport e innovazione Made in Italy”, un progetto che coinvolge diversi atleti italiani come ambasciatori della diplomazia sportiva. Tra i nomi presenti ci sono Diaz, Nibali, Paltrinieri, Volandri e rappresentanti di FMSI, l’organizzazione che si occupa di tutela dei minori nello sport. L’iniziativa mira a promuovere valori come l’inclusione e il rispetto attraverso lo sport e a rafforzare i legami tra Italia e altri paesi.
Eccellenze sportive italiane nel mondo. Sono stati l'ex ciclista due volte vincitore del Giro d'Italia, Vincenzo Nibali, l'ex tennista oggi capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis, Filippo Volandri, l'azzurro del salto triplo Andy Diaz, l'olimpionico Gregorio Paltrinieri, una delle nostre star del nuoto, e la Federazione Medico Sportiva Italiana a essere nominati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani nuovi "Ambasciatori della diplomazia dello sport". L'evento si è svolto alla Farnesina nel corso del lancio della terza edizione del progetto "Sport e Innovazione Made in Italy", iniziativa promossa da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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