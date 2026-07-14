BesteSe solo lui Michelle Hunziker parole fortissime su Roberto Vannacci | scoppia il caso

Michelle Hunziker ha commentato duramente le dichiarazioni di Roberto Vannacci sul femminicidio, criticando il suo approccio e le sue affermazioni. La conduttrice ha parlato anche della violenza sulle donne, collegandola al lavoro di sensibilizzazione e tutela svolto da un’associazione dedicata a questo tema. Il suo intervento è stato rilasciato in un’intervista a una rivista di settore.

Michelle Hunziker interviene con parole molto dure sulle dichiarazioni di Roberto Vannacci riguardo al femminicidio. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice italo-svizzera ha affrontato anche il tema della violenza sulle donne, collegandolo al lavoro svolto da anni attraverso l’associazione Doppia Difesa. Michelle Hunziker e le parole su Roberto Vannacci. Al centro della vicenda ci sono le recenti affermazioni del generale Roberto Vannacci, secondo il quale il femminicidio “non esiste”. Alla domanda su questa posizione, Hunziker ha risposto in modo netto, richiamando l’esperienza delle persone sostenute dall’associazione fondata con Giulia Bongiorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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