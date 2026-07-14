Bertolucci | Sinner nel mio pantheon degli Under 25 prima di lui però ce ne sono altri quattro

Sinner è inserito nel pantheon degli Under 25, secondo Bertolucci, anche se prima di lui ci sono altri quattro. La discussione sui migliori giovani nel tennis rimane aperta, ma il bilancio di uno sportivo si fa solo alla fine della carriera. I paragoni tra epoche diverse sono complicati, poiché la qualità degli avversari cambia nel tempo.

I l bilancio di uno sportivo va ovviamente valutato al termine della carriera, e i paragoni tra le varie epoche rischiano sempre di essere aleatori, anche perché è mutevole la qualità degli avversari. Non c’è dubbio, però, che alcune pietre miliari possano rappresentare un segnale importante della direzione che prenderà il percorso agonistico di un campione. Jannik Sinner, a 24 anni e 11 mesi, ha già vinto 5 Slam, due Atp Finals e due Coppe Davis, ed ha trascorso 80 settimane in testa alla classifica, entrando nella top ten dei giocatori più a lungo ai vertici del ranking. Sono numeri da fenomeno, che lo inseriscono nel ristretto novero dei più forti di sempre alla sua età. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Di sicuro è un mio limite, ma non ho capito perché Bertolucci insisteva sulla necessità per Sinner di cambiare qualcosa sui suoi game di servizio quando il problema di certo non erano i propri game di servizio. x.com

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