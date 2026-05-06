Sassoferrato e i medici di base la versione dell' Ast Ancona | Ce ne sono 3 e altri 2 ne arriveranno

Nella giornata di ieri, un consigliere comunale di Fabriano ha segnalato che Sassoferrato rischia di perdere un medico di base, lasciando il paese con solo tre professionisti attivi. L'Ast Ancona ha confermato la situazione, aggiungendo che altri due medici arriveranno prossimamente. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra i residenti circa la disponibilità dei servizi sanitari locali.