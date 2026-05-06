Sassoferrato e i medici di base la versione dell' Ast Ancona | Ce ne sono 3 e altri 2 ne arriveranno
Nella giornata di ieri, un consigliere comunale di Fabriano ha segnalato che Sassoferrato rischia di perdere un medico di base, lasciando il paese con solo tre professionisti attivi. L'Ast Ancona ha confermato la situazione, aggiungendo che altri due medici arriveranno prossimamente. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra i residenti circa la disponibilità dei servizi sanitari locali.
SASSOFERRATO – Nella giornata di ieri, martedì 5 maggio 2026, vi abbiamo dato notizia, tramite l’allarme lanciato dal consigliere comunale fabrianese Lorenzo Armezzani, che Sassoferrato sarebbe rimasta presto senza un medico di base. Un fattore che avrebbe costretto tutti i residenti a rivolgersi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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