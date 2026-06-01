L’ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner contro Juan Manuel Cerúndolo, criticando le diagnosi a distanza e i controlli medici effettuati a 500 km di distanza. Bertolucci ha affermato di non apprezzare questa modalità e ha sottolineato che Sinner sa cosa deve fare, affidandosi alle macchine e ai controlli diretti.

L’ex tennista Paolo Bertolucci è intervenuto ai microfoni di “Foot Fault” per commentare e difendere Jannik Sinner dopo la recente sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, invitando a ridimensionare le speculazioni sulle condizioni fisiche del numero uno azzurro. Nel suo intervento, Bertolucci ha criticato con fermezza le numerose ipotesi circolate nell’ambiente tennistico e sui media. L'articolo Bertolucci difende Sinner: “Fare il dottore a 500 km non mi piace, basta diagnosi a distanza, già ne ho letti a migliaia. Lo saprà lui che deve fare, le macchine perfette.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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