Bergamo un cerchio umano per Giulio | disegni e canti in piazza

A Bergamo, un gruppo di persone si è raccolto in piazza formando un cerchio umano per ricordare Giulio. Durante l’evento, i partecipanti hanno disegnato immagini e cantato canzoni in suo onore. La manifestazione ha coinvolto bambini e adulti, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso queste azioni. La giornata si è conclusa con i partecipanti che si sono stretti insieme, rendendo omaggio alla memoria di Giulio in un momento condiviso di presenza e solidarietà.

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?? Punti chiave Come può la sicurezza stradale cambiare dopo questo tragico evento? Cosa hanno disegnato i bambini per onorare la memoria di Giulio? Perché la comunità ha scelto proprio quel brano per il flash mob? Quali misure concrete chiedono ora i residenti di piazzale Risorgimento??? In Breve Flash mob di circa cento persone a piazzale Risorgimento mercoledì 20 maggio. Bambini hanno disegnato cuori e stelle nel luogo dell'incidente del 13 maggio. Residenti del quartiere Loreto chiedono . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, un cerchio umano per Giulio: disegni e canti in piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Genova, Bucci accoglie gli alpini: tra scherzi e canti in piazza? Domande chiave Come ha reagito Bucci alla domanda degli alpini sulla sua origine? Cosa ha risposto il Presidente quando gli hanno chiesto se fosse... Sant’Ilario celebra il 25 Aprile: i disegni dei bimbi in piazza? Cosa sapere Sant’Ilario celebra l'81esimo anniversario della Liberazione sabato prossimo con eventi in piazza.