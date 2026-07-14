In Bergamo sono stati registrati 12 casi di ingestione di batterie al litio, che possono causare gravi ustioni e perforazioni. Un bambino di 10 anni è stato ricoverato per un mese a causa di un episodio di questo tipo. Le batterie si trovano in vari dispositivi domestici, come telecomandi e giocattoli, e il rischio di ingestione da parte dei bambini è elevato.

Sono piccole e si trovano in diversi dispositivi per la casa, dai telecomandi ai giocattoli. Cose che i bimbi maneggiano, di conseguenza il rischio di ingestione è alto. Lo dimostrano i dati dell'Asst Papa Giovanni XXIII che si è occupato di 12 casi di ingestione di pile al litio ad alto voltaggio negli ultimi 18 mesi, nell'ambito di 42 consulenze per ingestione di batterie. È il dato registrato dal Centro Antiveleni, che richiama l'attenzione su un rischio domestico poco conosciuto ma potenzialmente gravissimo, soprattutto nei bambini. Piccole e lucide, attirano facilmente la curiosità dei bambini che tendono a esplorare il mondo portando gli oggetti alla bocca. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, 12 casi di ingestione di batterie al litio: «Possono provocare gravi ustioni fino a perforare». Il caso del bimbo di 10 anni ricoverato per un mese. Cosa fare

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