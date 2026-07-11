Mercoledì sera un incendio ha distrutto il deposito di una società di spedizioni in via Don Minzoni, zona Bovisa. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 21, dopo che un pacco contenente batterie al litio di circa 10 chili ha preso fuoco. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Milano, 11 luglio 2026 – L’incendio che mercoledì sera ha devastato il deposito della Bartolini in via Don Minzoni in zona Bovisa ha avuto come “miccia” che ha fatto da deflagrazione un pacco di batterie al litio. Lo sviluppo delle indagini sulle cause, arrivato questa mattina sabato 11 luglio sembra così escludere la pista dolosa presa in considerazione nelle prime ore e nel giorno successivo all’incidente. Gli accertamenti avrebbero dunque confermato che l'incendio nel centro di smistamento della Brt è partito da un pacco di circa 10 chili che era stato appoggiato sul pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino. ... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio alla Bartolini: a scatenare il rogo un pacco di 10 chili di batterie al litio

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La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti dopo il maxi rogo che ha distrutto gli 8.000 metri quadri di magazzino dell'ex Bartolini alla Bovisa. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Marcello Viola con il pm della Dda Pao x.com

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