Bimbo di 5 anni travolto da acqua bollente | ricoverato con gravi ustioni al Santobono

Un bambino di 5 anni è stato ricoverato con gravi ustioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato travolto da acqua bollente. Le sue condizioni sono considerate serie. La polizia sta indagando sull'incidente, avvenuto in un’abitazione, per chiarire le modalità dell’accaduto. Nessuna altra persona è coinvolta. La famiglia è sotto shock.

Sono ore di apprensione per un bambino di soli 5 anni rimasto gravemente ustionato e ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. L'episodio è avvenuto ad Atripalda, in provincia di Avellino. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma stando alle prime ricostruzioni il piccolo sarebbe stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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