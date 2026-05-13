A 42 anni, la cantante riflette sul suo percorso di vita, condividendo come l'esperienza di una malattia abbia cambiato il suo modo di affrontare le sfide. Ricorda di essere stata definita guerriera per il cancro, ma si sente più fortunata che combattente. Parla anche di Stefano De Martino e del suo rapporto con il cuore e l'autenticità, sottolineando l'importanza di terapia e accettazione nella sua crescita personale.

Questo articolo è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. È stato difficile arrivare a questa consapevolezza? «È stato durissimo. Ho avuto un momento di: “Oddio, cazzo, ho 40 anni”. Lo ammetto. Ma oggi allo specchio vedo una persona serena, risolta, con i suoi alti e bassi, perché altrimenti non sarei un essere umano. Sarei una macchina, sarei l’IA. E io non voglio essere l’IA, non voglio essere la perfezione. Credo nelle cose che si ottengono con il tempo, con i sacrifici e con la consapevolezza. E lo vedo intorno a me: tanti giovani oggi soffrono i traguardi, le vittorie, perché non riescono a gestire tutta questa pressione».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma: «Per il cancro mi hanno chiamata guerriera, ma io mi sento una fortunata». E su Stefano De Martino a Sanremo: «Quando fai le cose con il cuore pulito, non devi avere paura»

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