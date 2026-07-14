I negozi nei pressi dell’area eventi di Benevento sono stati chiusi anticipatamente oggi, a causa dei concerti di Sal da Vinci e Alfa. L’ordinanza sindacale ha disposto la chiusura dei negozi nei paraggi durante le esibizioni. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza. I concerti si svolgono nel pomeriggio e dureranno fino a sera. La chiusura riguarda i negozi situati nelle zone immediatamente circostanti l’area dell’evento.

Ecco i dettagli dell’ordinanza sindacale in occasione dei dei due concerti evento che ci saranno questa settimana. Benevento, 13 luglio 2026 – Con ordinanza sindacale si è disposta, per motivi di tutela dell’ordine pubblico, che in occasione del concerto di Sal da Vinci (15 luglio, nell’ambito del festival Bct) la chiusura anticipata, alle ore 17,00, degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante dal lato Piazza Cardinal Pacca – via Nuova Calore da un lato e Corso Dante sino all’incrocio con Via Cimbaroli; il giorno dopo, 16 luglio, in occasione del concerto di Alfa chiusura... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Benevento Concerti Sal da Vinci e Alfa, chiusura anticipata per i negozi ubicati nei paraggi dell’area eventi

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