Concerti Sal da Vinci e Alfa chiusura anticipata per i negozi ubicati nei paraggi dell’area eventi

I negozi vicino all’area degli eventi sono stati chiusi anticipatamente prima del concerto di Sal da Vinci e Alfa. La decisione è stata presa con un’ordinanza sindacale per motivi di sicurezza pubblica. La chiusura riguarda i negozi situati nelle vicinanze dell’area dove si sono svolti gli spettacoli. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riapertura o ulteriori dettagli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con ordinanza sindacale si è disposta, per motivi di tutela dell’ordine pubblico, che in occasione del concerto di Sal da Vinci (15 luglio, nell’ambito del festival Bct) la chiusura anticipata, alle ore 17,00, degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante dal lato Piazza Cardinal Pacca – via Nuova Calore da un lato e Corso Dante sino all’incrocio con Via Cimbaroli; il giorno dopo, 16 luglio, in occasione del concerto di Alfa chiusura anticipata alle ore 15:00 degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante lato Garibaldi dai civici 232 e 264 e dal civico 217 al 249 compresi e Corso Dante sino al1’incrocio con Via Cimbaroli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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