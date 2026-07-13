Concerti di Sal da Vinci e Alfa c’è il piano traffico

Per i concerti di Sal da Vinci e Alfa, inseriti nell'edizione 2026 del BCT, sono state adottate misure di gestione del traffico. Le autorità hanno predisposto un piano di viabilità per agevolare gli spostamenti e ridurre gli ingorghi nelle zone interessate dagli eventi. Le strade limitrofe saranno chiuse al traffico durante gli orari dei concerti, e saranno istituiti percorsi alternativi. Le modifiche entreranno in vigore nelle date previste e dureranno fino a conclusione degli spettacoli.

Tempo di lettura: 4 minuti In occasione dei concerti di Sal da Vinci ed Alfa, previsti nell’ambito dell’edizione 2026 del BCT, al fine di consentire il completamento delle operazioni di allestimento e il successivo compimento delle attività di smontaggio, Piazza Cardinal Pacca e Via Cimbaroli saranno interdette alla sosta e progressivamente anche al transito veicoiare a partire dalle ore 8:00 di domani Martedì 14 Luglio ed ininterrottamente fino a Venerdì 17 Luglio. Nei giorni degli eventi, invece, Mercoledì 15 Luglio e Giovedì 16 Luglio, dalle ore 8:00 scatterà il divieto di sosta e fermata, ambo i lati, con rimozione coatta e valenza anche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Concertone Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti e orari tv

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