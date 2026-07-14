La wrestler Becky Lynch ha rivelato di aver affrontato la depressione post-parto. Durante un episodio del podcast Happy Mum, ha spiegato di aver previsto di vivere questa condizione subito dopo aver avuto un figlio. La atleta ha condiviso la propria esperienza personale senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui sintomi. La sua testimonianza si concentra sull’aspettativa di affrontare questa fase dopo la nascita, senza ulteriori approfondimenti.

Intervenendo al podcast Happy Mum, la star della WWE ha ammesso di essersi aspettata di soffrire di depressione post-parto poco dopo essere diventata madre. Invece, ha affermato che i sintomi sono comparsi solo dopo aver smesso di allattare Rou x, dopo oltre due anni di allattamento al seno, lasciandola confusa su cosa stesse succedendo. “Le difficoltà sono arrivate solo. Voglio dire, sai, tutte quelle cose tipo: non dormi tanto e bla bla bla, e ci sono piccole cose difficili. ma è stato solo quando. e avevo immaginato che probabilmente sarei stata incline alla depressione post-parto, ma nessuno mi aveva detto che si può avere anche dopo aver smesso di allattare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Ho lottato contro la depressione post-parto”

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