Durante un evento di wrestling, Becky Lynch ha perso il controllo nel corso di un match contro Sol Ruca. La lotta si è conclusa con un intervento che ha causato un caos totale nel ring. Successivamente, è stata annunciata una sfida titolata per il prossimo evento in Italia. La situazione ha portato alla sospensione temporanea del match e all’intervento degli ufficiali. La data e le modalità della sfida sono state confermate per il prossimo appuntamento.

A Saturday Night’s Main Event, Becky Lynch ha perso completamente il controllo. La campionessa Intercontinentale era impegnata in un match non titolato contro Sol Ruca, ma quello che doveva essere un semplice ostacolo da superare si è trasformato in un caos totale che ora costringerà “The Man” a difendere il titolo a Clash in Italy, il prossimo 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino. Disastro per Becky Lynch: il piano contro Sol Ruca si ritorce contro di lei. Il match è partito subito in maniera aggressiva, con Becky che ha lanciato la cintura contro Sol Ruca prima di colpirla e dominarla nelle prime fasi. Sol, però, ha risposto con il suo stile spettacolare e atletico: Clothesline, Springboard Crossbody, Thrust Kick e una serie di manovre acrobatiche che hanno mandato in difficoltà Lynch. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch vs Sol Ruca finisce nel caos, ufficiale la sfida titolata per Clash in Italy

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WWE Botched Becky Lynch vs Sol Ruca Match Announcement

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