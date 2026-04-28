Due giorni dopo la decisione di annullare la nomina a direttrice musicale del teatro veneziano, il partito Fratelli d’Italia si schiera apertamente a favore di Beatrice Venezi, accusando la decisione di essere motivata da ragioni politiche legate alla sua non appartenenza alla sinistra. Nel frattempo, alcuni lavoratori coinvolti nel settore musicale riferiscono di aver ricevuto minacce, mentre le polemiche si moltiplicano tra chi sostiene la scelta e chi la critica.

Venezia – Non si placa la polemica – politica e non solo – sul caso Venezi. Due giorni dopo l’annullamento della sua designazione, il prossimo ottobre, a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice, Fratelli d’Italia difende a spada tratta la maestra. “Fino ad oggi ha pagato non essere figlia di musicisti e non essere di sinistra. Noi ci batteremo sempre per una nazione in cui chi è bravo può andare avanti anche se non è di sinistra” tuona il capigruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Licenziata dal Teatro, Beatrice Venezi, 36 anni, ha fatto sapere: «Alla Fenice risponderò in modo opportuno» Dall’altra parte, le maestranze, che in sette mesi...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fratelli d’Italia difende Beatrice Venezi: “Penalizzata perché non è di sinistra”. I lavoratori: “Noi, minacciati”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fenice, un coro di applausi per il licenziamento di Venezi: Ora ripartiamo; Sipario Venezi. Riepilogo di una battaglia vinta e persa tra musica e politica; La Fenice, polemica tra governo e intellettuali di destra sul caso Venezi: È stata lasciata sola, No, licenziata per una scelta del sovrintendente; Il Teatro La Fenice rompe con Beatrice Venezi, stop alle collaborazioni ancora prima di iniziare.

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Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice, io bullizzata per mesi, sui social insulti e minacce per gli orchestrali - facebook.com facebook

Il sovrintendente de La Fenice dice che Beatrice Venezi "ha esagerato". Non so in che cosa abbia esagerato, perché io avrei continuato a dire fino alla morte che il problema negli ambienti di teatro, arte, letteratura, è la cultura aziendale: se non si scardina qu x.com