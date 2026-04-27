Beatrice Venezi | Mai mancato di rispetto a nessuno io invece sono stata bullizzata Non piaccio alla Casta perché mi sono fatta da sola

Il 17 aprile 2026 a Roma, il sovrintendente Nicola Colabianchi ha commentato la dichiarazione rilasciata da Beatrice Venezi, che ha affermato di non aver mai mancato di rispetto a nessuno ma di essere stata vittima di bullismo e di non piacere alla Casta perché si è fatta da sola. La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato che la situazione richiede ulteriori chiarimenti nelle motivazioni e un'adeguata risposta.

Roma, 17 aprile 2026 – "Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno". Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo ventiquattr'ore dal licenziamento dalla celebre istituzione veneziana. La direttrice d’orchestra affida il suo disappunto a una nota ufficiale, in cui spiega – tra l'altro – "di aver appreso da ANSA " che la Fondazione aveva "deciso di annullare tutte le collaborazioni future" con lei e solo successivamente di aver "ricevuto una lettera formale di risoluzione della nomina".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beatrice Venezi: “Mai mancato di rispetto a nessuno, io invece sono stata bullizzata. Non piaccio alla Casta perché mi sono fatta da sola” Notizie correlate Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori”Home > Spettacoli > Musica > Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori” La... Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Beatrice Venezi, il contratto alla Fenice è un caso. Il teatro rifiuta di comunicarlo; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice: annullata ogni collaborazione; Taxi, respinti i reclami al concorso: licenze confermate. Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo il licenziamento: Offesa e bullizzata dagli orchestrali per mesiBeatrice Venezi rompe il silenzio il giorno dopo il suo licenziamento dal Teatro La Fenice. Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi rivela la direttrice d’orchestra in una ... affaritaliani.it Beatrice Venezi: La decisione della Fenice andrà chiarita, io bullizzata dalle maestranzeMai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto negli ultimi otto mesi. La scelta del sovrintendente Colabianchi, dopo l'intervist ... rainews.it Durante l’intervallo dell’opera di Wagner, i professori d’orchestra hanno accolto con entusiasmo la notizia dello stop a tutte le future collaborazioni con la direttrice Beatrice Venezi. Anche il pubblico, da sempre vicino agli orchestrali, ha applaudito gridando “br - facebook.com facebook Beatrice Venezi è stata cacciata in malo modo dal Teatro La Fenice. E no, non è “solo” una questione artistica: qui il punto è politico e culturale. x.com