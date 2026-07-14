Beatrice Venezi nuovo sfogo in diretta | Non risalirei sul palco di Atreju dal ministro Giuli nemmeno una parola in mia difesa su questa vicenda

Beatrice Venezi ha dichiarato in diretta di non voler tornare a esibirsi a Atreju, criticando anche il ministro per non averla difesa pubblicamente sulla vicenda. Ha inoltre affermato che il Sovrintendente non ha preparato il terreno per il suo ritorno, anche se sostiene che un contratto fosse stato stipulato.

«Non tornerei ad Atreju», «il Sovrintendente non ha preparato il terreno per il mio arrivo ma un contratto c'era eccome», «il ministro Giuli in sette mesi non ha detto una parola in mia difesa» e «non ho le prove, ma risulterebbe che il comunicato del mio licenziamento sia partito proprio dal ministero» sono solo alcuni dei passaggi più forti dell'intervista che Beatrice Venezi, che non fa mai il nome di Colabianchi, ha concesso oggi a Hoara Borselli per il suo podcast Sette Vite. «Non solo ho dichiarato simpatia per la Meloni, ma anche il fatto di non aver dichiarato la mia simpatia per il solito circoletto è sicuramente stato un... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Beatrice Venezi attacca: Il teatro La Fenice è in mano ai sindacati

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