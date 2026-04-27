Giuli sul licenziamento di Beatrice Venezi | Atto insindacabile del sovrintendente che condivido appieno

Il sovrintendente ha deciso di licenziare una direttrice d’orchestra, una scelta che ha ricevuto il sostegno di alcuni membri del settore. La stessa direttrice è stata sollevata dall’incarico senza specificare le ragioni ufficiali, mentre altri hanno evidenziato come il provvedimento sia stato un atto insindacabile. La discussione si è aperta tra chi si è schierato contro e chi ha espresso approvazione, confermando che la decisione è stata condivisa da parte di alcuni.

Una linea d’intenti comune, da un lato prendendo le distanze da una precisa volontà di allontanarla e dall’altra confermando che va bene così. A ventiquattr’ore dalla defenestrazione di Beatrice Venezi da direttrice musicale de La Fenice di Venezia, il governo conferma una sorta di proprio benestare volendo tuttavia sottolineare a più voci di non aver chiesto attivamente l’epurazione di uno dei volti culturali più amati dalla destra. Frasi che arrivano dopo una nota di Palazzo Chigi con la quale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in risposta a un articolo del Corriere della Sera, aveva definito “privo di ogni fondamento” il proprio “coinvolgimento” nell’allontanamento e un presunto “via libera” alla scelta di Colabianchi, che aveva voluto la nomina e l’aveva difesa pubblicamente fino all’ultimo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giuli sul licenziamento di Beatrice Venezi: “Atto insindacabile del sovrintendente, che condivido appieno” Notizie correlate La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendenteLa Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future... Leggi anche: “Beatrice Venezi licenziata? È la vittoria del teatro e di Venezia”: parla l’ex sovrintendente della Fenice Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendente. P. Chigi: Meloni non coinvolta; La Fenice licenzia Venezi: Le sue dichiarazioni gravi e offensive. Giuli: ora basta tensioni; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future. Fenice, Giuli: licenziamento Venezi atto insindacabile sovrintendenteMilano, 27 apr. (askanews) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conferma quanto espresso da Palazzo Chigi nel suo comunicato, a proposito della libera e autonoma scelta del sovrintendente de ... askanews.it Licenziamento Beatrice Venezi, cosa è successo: dalla nomina alle protesteLa dichiarazione rilasciata il 23 aprile 2026 al quotidiano argentino La Nación, nella quale Beatrice Venezi ha affermato che alla Fenice esisterebbero posti tramandati di padre in figlio, si è ... tg24.sky.it Venezia, salta la nomina di Beatrice Venezi alla Fenice: applausi in teatro e polemiche sulla decisione ,VIDEO x.com Corriere della Sera. . Beatrice Venezi non sarà più direttrice musicale della Fenice. L'annuncio è arrivato nella giornata di domenica 26 aprile, dopo sette mesi di polemiche. La più recente sorta dopo la sua intervista a La Nacion, nella quale sminuiva i musicis - facebook.com facebook