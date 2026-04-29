Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie | Conteremo i ‘piccioli’ a disposizione del Ministero per comprarlo Se riusciremo realizzeremo un grande Teatro sinfonico con la direzione a Beatrice Venezi

Il Ministro ha risposto a Fiorello riguardo al Teatro delle Vittorie, affermando che il Ministero valuterà le risorse disponibili per acquistarlo e, se tutto andrà bene, verrà trasformato in un grande teatro sinfonico diretto da Beatrice Venezi. Ha anche precisato che il teatro, tutelato dalle Belle Arti, non può essere venduto senza restrizioni. La questione riguarda quindi la possibilità di acquisizione e riqualificazione dell’edificio.

“Ci sono notizie molto importanti sulla vendita del Teatro delle Vittorie: è tutelato dalle Belle Arti, quindi non si può vendere così”. Fiorello è tornato sul caso nella puntata di oggi de La Pennicanza, riaccendendo i riflettori sul futuro dello storico spazio romano. Nei giorni scorsi lo showman, insieme a Fabrizio Biggio, si era recato davanti al teatro affiggendo cartelli con scritto “questo teatro non si dovrebbe vendere ”. Oggi ha alzato il tiro, inviando un messaggio vocale al ministro della Cultura Alessandro Giuli: “Ministro, abbiamo saputo che le Belle Arti lo tutelano e che anche la vigilanza Rai ha presentato un’istanza. Ci è venuta un’idea: potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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