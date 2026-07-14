Beatrice Venezi ha dichiarato di non voler tornare all'evento Atreju, criticando l'organizzazione per aver messo un cappello senza offrire protezione. Ha anche commentato che in sette mesi il sovrintendente di un teatro veneziano non ha fatto nulla per preparare il terreno. Inoltre, ha espresso insoddisfazione per il ministro della Cultura, affermando che in questo periodo non si è mai pronunciato a suo favore.

Dito puntato contro il Sovrintendente della Fenice che “non ha fatto nulla per preparare il terreno”, ma anche critiche al ministro della Cultura Alessandro Giuli “in sette mesi non ha detto una parola in mia difesa”. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi torna a parlare, in un’intervista concessa a Hoara Borselli per il suo podcast Sette Vite, affermando di essersi sentita “ usata ” e non difesa. Dopo avere formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice – dove era stata nominata dal sovrintendente Nicola Colabianchi, con incarico di quattro anni a partire dal 1° ottobre 2026 – Venezi ammette: “Onestamente, non risalirei sul palco di Atreju ”, aggiungendo anche che sconsiglierebbe ad altri di farlo “perché ti mettono un cappello e nessuno poi ti difende ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Venezi: “Non tornerei ad Atreju, ti mettono un cappello e nessuno poi ti difende”. E su Giuli: “In 7 mesi non ha detto una parola”

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