Banche italiane da record utili per 47,5 miliardi di euro nel 2025

Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 46,5 miliardi del 2024 e ai 40,6 miliardi del 2023. Lo evidenzia un’analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un’aliquota media del 19,2%, diminuita di cinque punti percentuali rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi. È ormai evidente, a cinque anni di distanza, che il periodo di estrema flessione durante la pandemia Covid sia stata una molla che ha fatto schizzare in alto gli utili delle banche. Già dal 2022 infatti – e ancor di più dal 2023 in poi – hanno iniziato a toccare quote prima non pensabili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le banche italiane si preparano a un 2026 da record con utili previsti a 28,8 miliardi di euro

Notizie e thread social correlati

L’età dell’oro delle banche: utili da record nel primo trimestreNel primo trimestre dell’anno, le principali banche hanno registrato utili complessivi superiori ai sette miliardi di euro, segnando un aumento...

Azzardo record: 165 miliardi nel 2025, i cittadini perdono 21 miliardiNel 2025, le perdite causate dal gioco d’azzardo raggiungeranno i 21 miliardi, con un giro d’affari di 165 miliardi.

Temi più discussi: First Cisl Parma Piacenza sulla stampa: banche, utili record ma ritirata nei territori; Banche, nuova spinta sui servizi per le imprese. Ecco come l’innovazione diventerà una leva per arrotondare le commissioni; Banche, boom di utili grazie alle commissioni. Ma cala; Bond: Bankitalia, dopo tregua Iran tornato ai minimi lo spread titoli societa' Italia.

Di anno record in anno record, continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane.Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47,5 miliardi di euro,in crescita rispetto ai 46,5 miliardi del 2024 e ai 40,6 miliardi del 2023. Analisi del Centro studi di Uni x.com

Banche italiane, negli ultimi otto anni utili per 210 miliardi di euro versando al fisco 43 miliardi(Teleborsa) - Le banche italiane hanno chiuso il 2025 con un utile netto di 47,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 46,5 miliardi del 2024 e ai 40,6 miliardi del 2023, mentre le imposte versate ... finanza.repubblica.it

Banche italiane, profitti mai così alti e tasse più leggere: i numeri del boomBanche italiane con utili record a 47,5 miliardi nel 2025. Secondo Unimpresa, le tasse versate sono 9,1 miliardi ... affaritaliani.it