Euro digitale quando entra in vigore | l’annuncio della BCE sulla prima emissione

La Banca Centrale Europea ha annunciato che l’euro digitale potrebbe essere introdotto nel 2029. Durante la presentazione della relazione annuale alla commissione ECON del Parlamento europeo, il vicepresidente della BCE ha aggiornato sulla fase di sviluppo del progetto. Finora, sono stati compiuti passi importanti, ma non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l’entrata in vigore.

L’euro digitale potrebbe diventare realtà nel 2029. L’annuncio arriva dal vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos, che ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto durante la presentazione della relazione annuale alla commissione ECON del Parlamento europeo. Non si tratta più di una semplice ipotesi o di un esercizio teorico, ma di una roadmap che, se rispettata, porterà all a prima emissione di una valuta digitale pubblica nell’area euro entro la fine del decennio. Per far sì che la tabella di marcia venga rispettata, però, una prima fase sperimentale verrà avviata nel 2027. Euro digitale: primo test nel 2027, emissione nel 2029.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Euro digitale, quando entra in vigore: l’annuncio della BCE sulla prima emissione Notizie correlate A Pesaro divieto di fumo su tutte le spiagge, sanzioni fino a 500 euro: quando entra in vigoreLa misura si inserisce in un progetto più ampio che punta a valorizzare il litorale cittadino, mettendo in atto buone pratiche di sostenibilità... Divieto di fumo su tutte le spiagge, sanzioni fino a 500 euro: quando entra in vigore e doveIl litorale di Pesaro si prepara a una rivoluzione green che segnerà il destino della prossima stagione balneare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Euro digitale, la BCE accelera: pronta la rete europea che sfida i colossi dei pagamenti; Perché l'addio dell'Europa a Visa e Mastercard trova resistenze?; Euro digitale, lo scontro si gioca sulle commissioni; Euro digitale, la sfida si vince al bancone del bar. Euro digitale, quando entra in vigore: l’annuncio della BCE sulla prima emissioneSecondo quanto dichiarato da de Guindos, nel 2027 è prevista una prima operazione pilota, che servirà a testare sul campo il funzionamento dell’euro digitale, verificandone sicurezza, scalabilità e ... quifinanza.it Sì all’euro digitale, no al rapporto NavarreteL’Ue a volte zoppica, spesso non è tempestiva, e raramente è coraggiosa. Ma non sull’euro digitale. Oggi il Consiglio approverà il suo mandato (general approach): privacy blindata, funzione online ... ilfoglio.it Abi al centro della trasformazione del sistema bancario tra innovazione, euro digitale e rinnovo del contratto. Verso la conferma di Antonio Patuelli, mentre resta cruciale l’equilibrio con Banca d'Italia e il confronto con governo e sindacati - facebook.com facebook Euro digitale: la BCE prepara gli standard per affrancare i pagamenti dai circuiti globali • La BCE firma gli accordi sugli standard per l’euro digitale così da ridurre la dipendenza UE da carte e wallet globali nei pagamenti online, contactless e POS. x.com