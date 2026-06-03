Moda circolare in Veneto | il boom del vintage tra lusso e mercati

Notizia in breve

A Venezia è possibile trovare capi vintage di alta moda, inclusi pezzi di Prada e Chanel, presso alcuni negozi specializzati e mercati locali. I mercati di Piazzola sono noti per offrire una vasta selezione di abiti di seconda mano, tra cui molteplici capi d’archivio di vari marchi di lusso. La crescita del settore della moda circolare ha portato a un aumento di vendite di capi vintage, spesso ricercati per la loro qualità e storicità.