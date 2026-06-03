Moda circolare in Veneto | il boom del vintage tra lusso e mercati
A Venezia è possibile trovare capi vintage di alta moda, inclusi pezzi di Prada e Chanel, presso alcuni negozi specializzati e mercati locali. I mercati di Piazzola sono noti per offrire una vasta selezione di abiti di seconda mano, tra cui molteplici capi d’archivio di vari marchi di lusso. La crescita del settore della moda circolare ha portato a un aumento di vendite di capi vintage, spesso ricercati per la loro qualità e storicità.
Dove trovare i pezzi d'archivio di Prada e Chanel a Venezia?. Quali capi vintage si possono scovare nei mercati di Piazzola?. Come finanziano i negozi di Verona i progetti di cooperazione internazionale?. Cosa cercano gli studenti tra le felpe anni Novanta di Padova?.? In Breve Piazzola sul Brenta ospita il mercato Cose d'altri tempi ogni ultima domenica del mese.. Prato della Valle a Padova riunisce 150 espositori ogni terza domenica del mese.. Humana Vintage a Verona finanzia progetti di cooperazione internazionale con i ricavi delle vendite.. L'Armadio di Coco a Cannaregio propone capi d'archivio di Prada, Gucci e Chanel.. Il Veneto riscopre il valore del tempo attraverso il mercato del vintage e del second-hand. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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