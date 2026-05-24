Alberghi di lusso società per azioni e una fondazione L’impero silenzioso dell’Azione cattolica a Roma

L’Azione Cattolica ha la sua sede legale in un edificio lungo via della Conciliazione, vicino a San Pietro. L’immobile si trova in un palazzo extraterritoriale della Santa Sede e ospita anche alberghi di lusso, società per azioni e una fondazione. La presenza di queste realtà all’interno di un’unica sede evidenzia un’organizzazione complessa e articolata, con attività che spaziano dal settore alberghiero a quello finanziario e culturale.

Sede legale al numero 1 di via della Conciliazione, in uno dei palazzi extraterritoriali della Santa Sede lungo la strada che porta alla basilica di San Pietro. Sede operativa al numero 481 di via Aurelia, nel cuore del quartiere Aurelio. Due complessi alberghieri, una fondazione, due società per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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